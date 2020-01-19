Microsoft прекратила поддержку Windows 7

20 января, РИА Биробиджан.

Ведущий разработчик программного обеспечения компания Microsoft прекращает развёрнутую поддержку неоднократно выходившей в лидеры предыдущего десятилетия операционной системы Windows 7 в пользу Windows 10. С отключённой от получения обновлений безопасности системой можно будет работать по-прежнему, однако это будет не безопасно, а обновление будет платным. Именно появлением за десять лет новых киберугроз и обусловлен данный шаг, новая операционная система должна будет им противостоять в полной мере. Проблемой для пользователей станет запуск устаревших устройств, с компонентами, не адаптированными для новых ОС и требовательных к обновлению. В некоторых случаях, производительность таких устройств может значительно снизиться. На сегодняшний день Windows 10 занимает первое место по популярности, составляя более 65 процентов среди ОС в мире, сообщает корр. РИА Биробиджан.

14 января 2020 года официально завершилась поддержка Windows 7 компанией Microsoft. С этого дня для этой операционной системы перестали выходить обновления и исправления ошибок, также Microsoft прекратила оказывать пользователям техническую поддержку, пишет издание DailyComm.

«После окончания поддержки Windows 7, ваш компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности. Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя – обновиться до Windows 10», – цитирует интернет-издание Газета.Ru фрагмент обращения на официальном сайте компании Microsoft.

Теперь порядка 400 миллионов устройств по всему миру останутся уязвимы к системным ошибкам и проблемам безопасности, отмечает издание Коммерсантъ. Если пользователь работает в бизнесе либо образовательной системе, у него будет возможность продолжать получать уже платные обновления: на одном компьютере стоимость для стандартной версии составляет 25 долларов в год, с 2021 года цена увеличится до 50, и с 2022-го – до 100 долларов (для Windows Pro расценки еще выше – 50, 100 и 200 долларов соответственно). Полностью поддержка будет прекращена в 2023 году.

В компании рассказали, что десять лет назад, когда создавалась Windows 7, киберугрозы были другими. Новые виды кибератак – повод пересмотреть операционную систему. Пользователям порекомендовали также обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям, указывает новостное агентство Sputnik.

«Несовременные устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС. То есть, установка на морально устаревающие девайсы новой ОС, вероятнее всего, снизит их производительность», – приводит интернет-издание 47news.ru фрагмент обращения пресс-службы Microsoft. Кроме того, как отметили в компании, устаревшие устройства не поддерживают основные возможности безопасности Windows 10: биометрические датчики, средства безопасной загрузки, процессоры с поддержкой аппаратной виртуализации и другими аппаратными компонентами, которые «становятся не данью моде, а реальностью сегодняшнего дня».

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре 2019 года доля Windows 7 среди всех операционных систем Microsoft составляла 26,79 процентов в мире, в России – 32,24 процента. При этом доля «десятки» составляла 65,4 и 56,92 процента соответственно, напоминает сетевое издание ИКС-медиа.

Весьма важная новость как для пользователей компьютеров и смартфонов по всему миру, так и в России. Современную жизнь сложно представить без мобильных устройств и гаджетов, однако и эта сфера не гарантирует встречи с мошенниками. Так что следует обновить «операционку», а лучше – приобрести новый компьютер с уже установленной последней версией Windows, и хотя это будет недёшево, но зато надёжно.

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Фото: РИА Биробиджан